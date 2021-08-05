الرياضة
الركراكي يطلع الوداد على شروطه
طلب 30 مليونا والقادوري مساعدا والإشراف على الانتدابات طالب المدرب وليد الركراكي ب 30 مليونا راتبا، وبدر القادوري، مساعدا، إضافة إلى إشرافه على الانتدابات، لتدريب الوداد. وذكر مصدر مطلع أن اجتماعا سيعقد غدا (الجمعة)، سيكون حاسما، إذ أن الرئيس سعيد الناصري سيرد على كل طلباته في هذا الموعد. وغادر فوزيأكمل القراءة »
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