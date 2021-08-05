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تأجيل “فيزا فور موفي”
اضطر منظمو مهرجان “فيزا فور موفي” ، الذي كان من المتوقع تنظيمه من 4 إلى 8 غشت الجاري، إلى تأجيل الدورة إلى موعد لاحق. وذكر بلاغ لجمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون أنه “بالنظر للتطورات الصحية التي تعرفها بلادنا والمرتبطة بوباء كوفيد-19، قررت إدارة مهرجان الرباط بتنسيق مع ولاية جهةأكمل القراءة »
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