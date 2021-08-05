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الرياضة

أمير سعودي يثير ضجة بسبب البقالي

منذ 11 دقيقة
نزل للملعب وأخذ صورة معه في حفل التتويج وعزف النشيد الوطني أقنع الأمير نواف بن محمد آل سعود، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، بالنزول إلى داخل الملعب، والتقاط صورة مع البطل الأولمبي سفيان البقالي. وثار الأمير نواف في وجه المنظمين للنزول إلى الملعب، وأخذ صورةأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة

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