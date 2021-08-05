الصباح الفني
فنانون ينتفضون ضد الإغلاق
عبروا عن غضبهم على إجراءات منع التنقل عبر عدد من الفنانين والإعلاميين عن سخطهم على قرار الحكومة، حول الإجراءات الاحترازية الجديدة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. وانتقد الفنانون أنفسهم الإجراءات الحكومية، خاصة توقيت حظر التجول الليلي، وقال الرابور “دون بيغ”، في مقطع فيديو في حسابه على “أنستغرام”: “بسلتوأكمل القراءة »
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