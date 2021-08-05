الصباح الفني
“كلمة حلوة” تجمع حسون وقماح
أعلنت المغنية شذى حسون، عن تعاونها مع المطرب المصري محمد قماح في ديو غنائي، تحت عنوان “كلمة حلوة”. ويعتبر هذا هو التعاون الأول بين الفنانة حسون ومحمد قماح، بعد مرور 13 سنة على وجودهما في البرنامج الشهير “ستار أكاديمي”. وشاركت حسون متابعيها عبر حساباتها الرسمية على المواقع الاجتماعية، مقطع فيديوأكمل القراءة »
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