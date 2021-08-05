حوادث
بوطويل وكيلا للملك بابتدائية الداخلة
عين المجلس الأعلى للسلطة القضائية سعيد بوطويل وكيلا للملك بابتدائية الداخلة، قادما إليها من ابتدائية الجديدة التي كان يشغل فيها منصب نائب وكيل الملك . وورد اسم بوطويل في لائحة التعيينات الجديدة، التي أشر عليها، أخيرا ،جلالة الملك محمد السادس. واعتبرت مصادر متتبعة أن تعيين بوطويل البالغ من العمر 38أكمل القراءة »
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