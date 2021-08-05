الصباح الفني
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ببغاوات تتعلم السرقة توصلت دراسة إلى أن ببغاوات “الكوكاتو” البرية تعلم بعضها أساليب جديدة في الحياة، لكن إحدى الطرق تسببت بحدوث مشكلة في أستراليا. تعلمت ببغاوات “الكوكاتو” البرية في أستراليا طريقة فتح أغطية حاويات القمامة لتستخرج بقايا الطعام. لكن الملفت هو انتشار أساليب وطرق مختلفة في فتح الأغطية لدى الببغاواتأكمل القراءة »
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