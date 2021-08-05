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“الفتان بوحمارة” في طبعة ثانية
مقالات لكتاب أوربيين تناولت سيرة الزرهوني المتمرد على المخزن صدرت في طبعة أنيقة، ضمن منشورات “دار القلم العربي”، طبعة ثانية منقحة ومزيدة من مؤلف “الفتان بوحمارة: محكيات من سيرة الروگي بوحمارة لصحافيين وكتاب غربيين معاصرين له” للإعلامي والشاعر سعيد عاهد. ضمن صفحاته الـ 288، يضم الكتاب أكثر من أربعين مقالاأكمل القراءة »
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