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ترقية الملكوني إلى كولونيل ماجور
تمت ترقية عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء، إلى درجة «كولونيل ماجور»، لمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. وتأتي ترقية الملكوني إلى رتبة «كولونيل ماجور»، لتضيف حلقة جديدة من التميز في مساره المهني المليء بالتفاني في العمل والإسهام الكبير في التنزيل الأمثل للمنظومة الأمنية. وظل الملكوني، منذ التحاقه بالدركأكمل القراءة »
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