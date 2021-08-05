fbpx
بانوراما

تاويل: تنظيف الستائر دون إزالتها

منذ 11 دقيقة
ينصح باستخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الغبار (خاص)
تجد الكثير من النساء صعوبة في تنظيف الستائر، باعتبار أن أفضل طريقة لتنظيفها هي خلعها من مكانها وغسلها يدويا أو في الغسالة الأوتوماتيكية، ثم إعادة تركيبها مرة أخرى لضمان النظافة والتخلص من كافة الأتربة. إلا أنه يمكن اللجوء إلى بعض الطرق، التي تساعد أيضا على تنظيف الستائر، دون خلعها وإعادةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى