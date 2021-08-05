بانوراما
تاويل: تنظيف الستائر دون إزالتها
تجد الكثير من النساء صعوبة في تنظيف الستائر، باعتبار أن أفضل طريقة لتنظيفها هي خلعها من مكانها وغسلها يدويا أو في الغسالة الأوتوماتيكية، ثم إعادة تركيبها مرة أخرى لضمان النظافة والتخلص من كافة الأتربة. إلا أنه يمكن اللجوء إلى بعض الطرق، التي تساعد أيضا على تنظيف الستائر، دون خلعها وإعادةأكمل القراءة »
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