بورصة البيضاء..ارتفاع في وتيرة التداولات عند الافتتاح

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الارتفاع، بفضل الأداء الإيجابي لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي ربح 0,13% مستقرا عند 12.462,36 نقطة.

وبدوره، تقدم MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,12% إلى 1.019,04 نقطة، وماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,14% إلى 10.130,57 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فقد سجل ارتفاعا بـ 0,18% إلى 934,7 نقطة.

وفي ما يتعلق بأداء القيم، صعدت كارتيي السعادة بـ 3,65%، لتبصم بذلك عن أفضل أداء في حصة الافتتاح، متقدمة على دجى الإنعاش الضحى (+2,51%)، وديسواي (+2,37%).

وبالمقابل، سجل أقوى انخفاض من قبل طوطال المغرب (-2,64%)، متبوعة بأطلنطا سند (-0,34%)، واتصالات المغرب (-0,07%).