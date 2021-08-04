مندوبية السجون: التضليل متواصل في قضية الريسوني

أكدت مندوبية السجون في بلاغ جديد، أن سليمان الريسوني يواصل رفضه الذهاب للمستشفى لإجراء فحوصات، نافيا إجراءه إضرابا عن الطعام.

وردت مندوبية السجون على أخبار نشرت في مواقع إلكترونية، تقول إن المعتقل تجاوب بشكل إيجابي مع دعوات لوقف إضرابه عن الطعام، في وقت أكد بلاغ المندوبية أن حتى محاميه الذين أوضحوا في وقت سابق أن حالته الصحية متدهورة، شاهدوه يلتحق بهم في مكتب المحامين على رجليه سالما، ويتناقش معهم بشكل طبيعي، لأكثر من ساعة.

وانتقدت المديرية الحملة الإعلامية التي تنشر أخبارا لا أساس لها من الصحة، والتي تعتمد على التضليل، ومحاولة إقناع الرأي العام بأن حالة الريسوني حرجة، دون التوفر على دليل.

وذكرت المديرية أن هؤلاء يسردون قصصا خيالية، وأن هدفهم بات واضحا من خلال ذلك، إذ لا يهتمون لصحة المعتقل.