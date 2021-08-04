هوار : الإكراهات المادية حالت دون تحقيق النادي نتائج أفضل

اعتبر رئيس نادي مولودية وجدة محمد هوار ، أمس (الثلاثاء)، أن الاكراهات المادية حالت دون تحقيق النادي نتائج أفضل خلال الموسم الرياضي المنتهي 2020-2021.

و أبرز هوار ، خلال مؤتمر صحافي خصص لتقييم حصيلة النادي الوجدي خلال بطولة كرة القدم الاحترافية المنتهية ، أن الفريق تمكن ، على الرغم من كل الاكراهات ، من احتلال المركز الخامس في ترتيب البطولة الاحترافية ، على غرار ما حققه النادي خلال الموسم الأسبق ، بفضل تضافر الجهود الحميدة لمختلف مكونات النادي.

وأوضح أن “سندباد الشرق ” كان بإمكانه تحقيق نتائج أفضل ، لولا وقع و تأثير العديد من المطبات والإكراهات ، لا سيما المالية منها ، مشيرا إلى أن النادي يعيش حتى الآن على وقع أزمة مالية قد تؤثر سلبا على استعداداته للموسم المقبل و النتائج التي يطمح الفريق الى تحقيقها مستقبلا .

وفي هذا السياق ، أشار إلى أن استعدادات النادي للموسم الكروي المقبل قد تتأثر بسبب احتمال عدم تمكن الفريق من القيام بانتدابات جديدة ، وهو وضع يهدد بتقويض هدف الاستمرارية الذي حددته إدارة النادي على مستوى الجهاز التقني.

ودعا هوار جميع الوجديين والفاعلين المهتمين بمستقبل مولودية وجدة الى الالتفاف حول النادي و دعم الفريق ، الذي له تاريخ غني ، ولكنه اليوم “يعاني في صمت”.

واحتل نادي مولودية وجدة المركز الخامس في الترتيب النهائي للبطولة الاحترافية “إينوي” (موسم 2020-2021) بمجموع 42 نقطة.