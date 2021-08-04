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الصباح الفني

حقيق: التلفزيون أنقذ ماء وجهنا

منذ 5 دقائق
الممثل مصطفى حقيق (خاص)
عدت إلى السينما من خلال شريط «أحلام صغيرة» ما هي القيمة المضافة التي تمنحها مشاركتك في هذا العمل إلى مسارك الفني؟ الشريط الذي وقعه المخرج محمد الكغاط أعتبره محطة مهمة في مساري الفني بحكم أنه يعالج فضايا اجتماعية حساسة، وشخصيا أميل إلى المشاركة في مثل هاته الأعمال السينمائية، التي تكونأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق

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