اذاعة وتلفزيون
شاهد قبل الحذف على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا و41 دقيقة، على موعد مع الكبسولة الكوميدية “شاهد قبل الحذف”. وتكلف بإخراج العمل التلفزيوني، الذي بث لأول مرة، رمضان الماضي، المخرج حميد أكساس وكتابة رشيد حمان، علما أنه يعرف مشاركة عدد من الأسماء منها عمر لطفي، وطارق بخاري،أكمل القراءة »
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