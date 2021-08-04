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“الدين والسياسة في المجتمع” جديد الشبري
الباحث في علوم الآثار يناقش دوغمائية الأولين وتحريفات التابعين صدر، بداية الصيف الجاري، الكتاب الثاني للباحث الأثري أبو القاسم الشبري، مدير مركز التراث المغربي البرتغالي بالجديدة، تحت عنوان “الدين والسياسة في المجتمع، بين دوغمائية الأولين وتحريفات التابعين”، عن دار “الفاصلة للنشر” بطنجة. ويقع الكتاب في 190 صفحة من الحجم المتوسط،أكمل القراءة »
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