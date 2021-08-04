أســــــرة
“كلاصاج” لتوريد الشفاه
تقنية وخز صبغات طبيعية للحصول على لون مائل إلى الوردي يستمر حوالي سنتين صار من السهل الحصول على شفاه وردية اللون، لمدة طويلة، دون الحرص على وضع أحمر الشفاه في كل مرة. فمن بين الحلول المتوفرة حاليا، والتي لا تعد مكلفة، توريد الشفاه بواسطة “التاتو”، أو ما يعرف بـ”كلاصاج”، والذيأكمل القراءة »
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