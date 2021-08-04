الرياضة
ماسينا صداع في رأس خاليلوزيتش
الإصابة تلاحقه منذ أول ظهور له مع الأسود والجامعة تتهم وكلاء بالتشويش بات الغموض يلف مشاركة آدم ماسينا، المحترف بواتفورد الإنجليزي، في مباراتي السودان وغينيا، لحساب الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وعلمت “الصباح” أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني طلب من سعيد زكيني،أكمل القراءة »
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