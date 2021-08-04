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الرياضة

الشابي يقترح مساعدا تونسيا

منذ ساعتين
الرجاء اقترب من حسم صفقة دحدوح ويرصد مهاجما إفريقيا اقترح لسعد الشابي، مدرب الرجاء، على المكتب المسير، مواطنه محمد أمين بن منصف، مساعدا ثانيا، خلفا للمقال محمد البكاري، وتعيين هشام أبوشروان، مساعدا أول. ورغم أن رشيد الأندلسي، رئيس الرجاء، نفى أول أمس (الاثنين)، في حديث ل”ّالصباح”، استعانة الشابي بأي مساعدأكمل القراءة »


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