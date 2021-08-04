الصباح الفني
لقطات
5 سنوات سجنا لسفاح قطط فرض القضاء البريطاني عقوبة السجن 5 سنوات و3 أشهر على رجل قتل 9 قطط خلال بضعة أشهر في برايتون، جنوب إنجلترا. وأثرت تلك الجرائم الخوف في نفوس أصحاب الهررة في تلك المدينة الساحلية. ومثُل ستيف بوكي، وهو عنصر أمن، عمره 54 عاما، بتهمة قتل 9أكمل القراءة »
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