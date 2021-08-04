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بانوراما

جدير بالزيارة: مرتيشة… سحر طبيعي وإيكولوجي

منذ 4 دقائق
مرتيشة منتزه طبيعي ساحر بتازة، يوفر ما لا يتوفر بفضاءات سياحية جبلية بالإقليم وغيره. لكن شهرته محدودة حتى بين أبناء الإقليم، في غياب التسويق الإعلامي والدعاية اللازمين للتعريف به وتشجيع السياح على زيارته لما يوفره من فرص للاستجمام، بعيدا عن صخب المدينة ومظاهر تلوثها. على بعد أربعة كيلومترات عن جماعةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق

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