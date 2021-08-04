مجتمع
منطقتان “لوجيستيكيتان” بالكركرات وبئر كندوز
أعلن عن طلبات عروض من أجل إنجاز أشغال تهيئة منطقتين لوجيستيكيتين بالكركرات وبئر كندوز، ما سيمكن جهة الداخلة – وادي الذهب من أن تصبح مركزا إستراتيجيا للتبادل التجاري بين المغرب وعمقه الإفريقي. وأفادت مصادر أن المنطقتين ستقامان، وفق مواصفات الجيل الجديد من المناطق اللوجستيكية، على مساحة 30 هكتارا لكل واحدةأكمل القراءة »
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