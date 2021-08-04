حوادث
18 سنة لعصابة السطو على أراضي الدولة
ضمن أفرادها عدل توبع وباقي المتهمين بالتزوير وخيانة الأمانة قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة عدل والحكم عليه ب12 سنة سجنا نافذا، فيما أدانت متهمين آخرين ب8 سنوات لكل واحد منهم، بعد متابعتهم من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية التزوير في محررأكمل القراءة »
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