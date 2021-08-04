الرياضة
الخميسات يستأنف التداريب
تنطلق تداريب الاتحاد الزموري للخميسات اليوم (الاربعاء)، بملعب المعمورة بالخميسات، تحت قيادة المدرب محمد بوطهير. وسيدخل الفريق الزموري تجمعا مغلقا، ابتداء من منتصف غشت، ستتم خلاله برمجة مجموعة من المباريات الودية، مع الجيش الملكي والفتح الرباطي وشباب خنيفرة وجمعية سلا والنادي القنيطري والنادي المكناسي. وفتحت إدارة فريق الاتحاد الزموري للخميسات باب المفاوضاتأكمل القراءة »
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