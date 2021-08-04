الصباح الفني
قالوا
مستغانمي قالت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي عبر صفحتها بفيسبوك “وما الأحلام إلا قرى نرحل إليها كلما ضاقت بنا مدن الواقع”. بكاري كتب الروائي المغربي طارق بكاري على صفحته بفيسبوك تدوينة قال فيهار “أعتقد أن هناك طريقة وحيدة، وغير مضمونة، لتعلم الكتابة وهي القراءة”. تسكت كتبت المغنية ابتسام تسكت تدوينة علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا