بانوراما
قيمة غذائية: التين لتجنب الوزن الزائد
إن التين من الفواكه التي ينصح باستهلاكها خلال فصل الصيف نظرا لفوائده الكثيرة لتوفره على عدة مواد منها “أوميغا 3″ و”أوميغا 6” والأحماض الدهنية، التي تساعد على منع أمراض القلب التاجية. وتعتبر فوائد التين كثيرة منها التخلص من الوزن الزائد، لذلك ينصح بتناوله لمن يتبعون حميات غذائية، إلى جانب أنهأكمل القراءة »
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