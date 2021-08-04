الرياضة
ثـأرت لـنـفـسـي
البقالي قال إن التتويج في مسابقة ليست تخصصا مغربيا ليس أمرا سهلا أجرى الحوار: صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) أكد سفيان البقالي، البطل الأولمبي في 3 آلاف متر موانع بطوكيو، أنه دخل تاريخ الألعاب الأولمبية، في تخصص ليس من التخصصات المغربية، مشيرا إلى أن انتزاع الذهبية من الكينيينأكمل القراءة »
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