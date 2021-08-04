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الرياضة

ثـأرت لـنـفـسـي

منذ دقيقة واحدة
Morocco's Soufiane El Bakkali celebrates winning the men's 3000m steeplechase final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 2, 2021. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
البقالي قال إن التتويج في مسابقة ليست تخصصا مغربيا ليس أمرا سهلا أجرى الحوار: صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) أكد سفيان البقالي، البطل الأولمبي في 3 آلاف متر موانع بطوكيو، أنه دخل تاريخ الألعاب الأولمبية، في تخصص ليس من التخصصات المغربية، مشيرا إلى أن انتزاع الذهبية من الكينيينأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة

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