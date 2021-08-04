وطنية
المنتصر بالله: التماطل في الأحكام ظلم
الرئيس الأول لاستئنافية الرباط أكد عزمه تحسين جودة صياغة الأحكام والقرارات أكد منير المنتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، أنه بالنظر إلى الدور الهام الذي يضطلع به القضاء في مجال الاستثمار، باعتباره صمام الأمان لجلب الرساميل الأجنبية، فإنه يحرص أن تعم الحكامة الجيدة الدائرة الاستئنافية، وأن يصدر القضاء أحكاماأكمل القراءة »
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