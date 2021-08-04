حوادث
تفكيك شبكة للسرقة
وضعت مصالح أمن مراكش، الأحد الماضي، اليد على عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل السيارات، وأوقفت أربعة من أفرادها، من بينهم حدث جانح. وأفاد مصدر مطلع أن الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن المحاميد، تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، وتوقيفهم، في إطار الأبحاث والتحريات الميدانية التي قامت بها،أكمل القراءة »
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