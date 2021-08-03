الصباح الفني
لمجرد وبلقيس في عمل مشترك
يحضر النجمان سعد لمجرد وبلقيس فتحي مفاجأة لجمهورهما، سيكشفان عن تفاصيلها قريبا. وشوقت الفنانة بلقيس متتبعي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمفاجأة التي ستجمعها بلمجرد، بإعادة نشر ستوري لشركة «سبوت لايت»، تتضمن صورة سعد وصورتها، وأرفقتها بالقول: «صيف سبوت لايت دائما مختلف، ابقوا منتظرين». ولم تكشف هذه الشركة عن نوعأكمل القراءة »
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