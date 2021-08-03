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تتويج “أسيرة الصمت”
مشاركات عربية في مهرجان “الفيلم التربوي” المخصص لأطفال المخيمات أسدل الستار مساء السبت الماضي على فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية بالبيضاء، بتتويج الشريط المغربي “أسيرة الصمت” للمخرج سعيد حمان بالجائزة الكبرى للمهرجان. وتوزعت جوائز المهرجان، الذي نظم في دورة رقمية بين جائزة لجنة التحكيم لفيلم “رضى”أكمل القراءة »
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