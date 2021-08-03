حوادث
التحقيق في اختلاس أموال البرنامج الاستعجالي
17 متهما أمام قاضي التحقيق بفاس بينهم مدير سابق للأكاديمية ومسؤولون بها ومقاولون رفعت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، قيمة كفالات السراح المؤقت لخمسة متهمين باختلاس وتبديد أموال البرنامج الاستعجالي بأكاديمية التربية والتكوين بفاس، من بينهم مدير سابق لها، ورئيس سابق لقسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، ومنسق جهوي لمشروعأكمل القراءة »
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