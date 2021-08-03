الرياضة
تطوان يرد الدين لبركان في أسبوع
حرمه من مشاركة قارية بتأهله إلى الكأس على حساب الوداد حرم المغرب التطواني نهضة بركان من المشاركة في كأس الكنفدرالية الموسم المقبل، رغم احتلاله الرتبة الرابعة في سبورة ترتيب البطولة، بعد ضمانه العبور إلى نهائي كأس العرش، إثر فوزه مساء أول أمس (الأحد)، على الوداد، بضربات الترجيح، في المباراة التيأكمل القراءة »
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