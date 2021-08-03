الأولى
حقوقيون مزيفون للنصب باسم القضاء
أنهت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بيوكرى بأكادير، أخيرا، بتنسيق أمني مع عناصر الدرك بأيت عميرة، أنشطة إجرامية لجانحين خطيرين، أسقطا عددا كبيرا من الضحايا، بعد النصب عليهم باسم القضاء. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، كشفت أن المتهم الأول الذي يعتبر منأكمل القراءة »
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