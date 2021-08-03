وطنية
معاشات البرلمان في رسالة “ماستر”
ناقش الطالب الباحث عزيز الفن، أخيرا، رسالة «الماستر»، في القانون العام (تخصص العمل البرلماني والصياغة التشريعية)، بكلية الحقوق المحمدية بجامعة الحسن الثاني حول «قصة معاشات أعضاء البرلمان المغربي»، تحت إشراف الأستاذ رشيد المدور. ويكتسي اختيار هذا الموضوع للبحث راهنيته السياسية، والأكاديمية؛ لسببين أولهما، أن الخزانة الجامعية تفتقر لمثل هذه الكتابات،أكمل القراءة »
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