اذاعة وتلفزيون
الموت يختطف الركراكي
غيب الموت، صباح أمس (الاثنين)، الفنانة والممثلة المغربية فاطمة الركراكي بمنزلها بسلا، عن عمر يناهز 80 عاما. ويشار إلى أن فاطمة الركراكي من مواليد الرباط في 15 فبراير 1941، وتعتبر من أوائل الممثلات المغربيات في الميدان، وفي رصيدها العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية. وبدأت الراحلة مسيرتها الفنية منتصف الخمسينات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا