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اذاعة وتلفزيون

الموت يختطف الركراكي

منذ 5 دقائق
غيب الموت، صباح أمس (الاثنين)، الفنانة والممثلة المغربية فاطمة الركراكي بمنزلها بسلا، عن عمر يناهز 80 عاما. ويشار إلى أن فاطمة الركراكي من مواليد الرباط في 15 فبراير 1941، وتعتبر من أوائل الممثلات المغربيات في الميدان، وفي رصيدها العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية. وبدأت الراحلة مسيرتها الفنية منتصف الخمسينات،أكمل القراءة »


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