الصباح الفني
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أغلى ريش في العالم على جزيرة تقع في خليج بريدافيوردور قبالة الساحل الغربي لأيسلندا، ينشط العمل بحثا عن ريش بط العيدر القطبي ذي الزغب الناعم. ويباع الكيلوغرام الواحد من هذا الريش الفاخر بآلاف الدولارات، وتصنع منه أفضل اللحف في العالم. وكما في كل صيف، يفتش ما يقرب من 400 مزارعأكمل القراءة »
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