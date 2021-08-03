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وزير يضع أول طعن انتخابي
وضع وزير سابق، يرأس حاليا مجلسا جماعيا بإقليم القنيطرة، ومرشح للانتخابات التشريعية المقبلة، طعنا انتخابيا، ضد رئيس إحدى الجماعات، ممن حصلوا على تزكية أحد الأحزاب، بسبب استغلاله حملة انتخابات الغرف المهنية، رغم أنه غير مرشح لها، وتقديمه وعودا بإنجاز مشاريع عندما يصبح نائبا برلمانيا. واستعان الوزير السابق، الذي فضح مشاريعأكمل القراءة »
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