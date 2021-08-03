حوادث
القضاء يلجم جشع البنوك
منع مستحقات بعد إغلاق الحسابات وخبرات لتقليص المغالاة في فوائد الديون أوقف القضاء التجاري بالبيضاء، جشع بنوك وإنهاكها للزبائن، إثر منازعات حول شرعية بعض الاقتطاعات والحد من مطالب ما بعد إغلاق الحسابات البنكية. كما حدت خبرات حسابية من المغالاة في مطالب مالية ناتجة عن ديون، تراكمت بسبب محاسبة لا تتقنهاأكمل القراءة »
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