حوادث
البحرية تستعيد قارب صيد مسروقا
استنفرت البحرية الملكية العاملة بميناء المهدية القنيطرة، جهودها إثر بلاغ حول سرقة قارب صيد تقليدي، كان يرسو بميناء الصيد بالمهدية، إذ لم تتوقف عمليات التمشيط بعرض البحر الأطلسي، إلا بعد العثور عليه، وإيقاف المتورطين في سرقته، وخفرهم نحو البر، لاستكمال البحث معهم. وعلمت “الصباح” أن الإيقاف تم، الأربعاء الماضي، وأنأكمل القراءة »
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