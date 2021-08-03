حوادث
قتيل في حادثة سير بمكناس
لقي شخص أربعيني مصرعه، وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مثيرة هزت جماعة ويسلان ضواحي مكناس ظهر الخميس الماضي. وحول تفاصيل الحادث، كشفت مصادر”الصباح”، أن سائق سيارة من نوع (بيجو405) دهس طفلة على قارعة الطريق، محدثا لها جروح بالغة وفر هاربا من مسرح الواقعة أمام أعين المارة، ماأكمل القراءة »
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