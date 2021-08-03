حوادث
حجز كوكايين لدى زوجين بحد السوالم
أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأحد السوالم الجمعة الماضي، زوجين على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، بعد متابعتهما بتهمة الحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة والمشاركة فيها. وكشفت مصادر دركية لـ”الصباح”، أن الضابطة القضائية، توصلت بإخبارية حول زيارات يقوم بها المتهم المبحوث عنه بموجب 71 مذكرة بحثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا