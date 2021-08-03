الأولى
تحت الدف
وصل ريع السياسة عند بعض المنتخبين حد تمويل الحملات الانتخابية من المال العام، إذ يسارع رؤساء جماعات غارقة في بحور تواطؤ الميزانيات الزمن لتمرير صفقات عمومية في شكل سندات طلب تحوم حولها شبهات، ليس أقلها أنها تطلب التأشير عليها في الوقت بدل الميت من عمر الولاية الانتخابية الحالية. ساهم ستارأكمل القراءة »
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