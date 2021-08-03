حوادث
8 سنوات لمتهم بالاغتصاب
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه ب8 سنوات سجنا بعد مؤاخذته، من أجل جناية هتك عرض قاصر. وأوقفت الضابطة القضائية المتهم المزداد سنة 1958 بسطات، بعدما تدخل أحد المواطنين، وفاجأه وهو بصدد هتك عرض الطفل القاصر. وصرح الشاهد، أنه كان بمنزلأكمل القراءة »
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