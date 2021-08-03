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وسيلة لارتكاب السرقات
مقتل متقاعد فرنسي بمكناس على يد شابين يبلغان من العمر 19 سنة و21 بعد ممارسة الجنس عليه يعد موضوع الشذوذ الجنسي من أحدث المواضيع التي تثير اهتمام المغاربة في وقتنا الراهن، بسبب انتشار هذه الظاهرة التي بدأت تطفو على السطح في مجتمعنا بشكل ملفت نتيجة انحرافاتها التي تجاوزت الأخلاق إلىأكمل القراءة »
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