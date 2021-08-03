الصباح الفني
تتويج مغربي برومانيا
فرقة «فانتازيا» تحصد الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للمسرح توجت فرقة “فانتازيا” التابعة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني بالجائزة الكبرى بالمهرجان الدولي للمسرح برومانيا، بينما أحرزت رومانيا على الرتبة الثانية وإسبانيا الرتبة الثالثة. وتبارت الفرقة المغربية، على جوائز المهرجان، مع مجموعة من الفرق المسرحية من مختلفأكمل القراءة »
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