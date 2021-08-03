الأولى
عصابات مسلحة لحماية قلاع انتخابية
أشعل صراع الترشح للانتخابات المقبلة فتيل حرب البناء العشوائي بجماعات إقليم النواصر، إذ لم تتردد شبكاته في تجنيد أعوان سلطة معزولين أصبحوا يتحكمون في عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء، تطور قلاعا انتخابية وتتحدى السلطات الإقليمية. وأوضح الطاهر بوغو، عضو المجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام،أكمل القراءة »
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