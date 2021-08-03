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أخنوش: “الأحرار” لا يبيع الأوهام
قال إن حزبه قادر على تنزيل الرؤية الملكية لورش الحماية الاجتماعية قال عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إن حزبه لا يبيع الأوهام للشعب على مقربة من تنظيم الانتخابات، ولا يشوش على من يهاجمه بدون سبب، لأنه حزب اشتغل بجد وبـ “المعقول” ولديه حلول قابلة للتنفيذ ولا يحتاج في ذلكأكمل القراءة »
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