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شباب في قلب الشذوذ
تختلف جرائم الشذوذ الجنسي وتتباين أسبابها وظروفها وحيثياتها من حالة إلى أخرى. فالشاذ قد يكون ضحية انتقام مجتمع أو فرد قد يكون خليلا. ويمكن أن يكون جانيا دفاعا عن كرامة و”شرف” في حوادث مقرونة بالإيذاء النفسي والجسدي وقد تصل للتصفية الجسدية وتشويه الجثة. لم ينس أهل فاس ما تعرض لهأكمل القراءة »
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