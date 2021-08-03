الصباح الفني
بلمير في حفلات بالخليج
أحيت، اخيرا، الفنانة رجاء بلمير، حفلات بالخليج، اذ نشرت صورة لها من إحدى الحفلات الخاصة على حسابها الرسمي على «إنستغرام». وقالت رجاء بلمير في تعليق على صورة أطلت فيها بفستان أنيق، إن الأمر يتعلق بإحياء حفل زفاف إحدى العائلات الخليجية التي لم يفتها توجيه عبارات التهاني لها. وتعتبر رجاء بلميرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا